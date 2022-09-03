Новой площадкой проведения фестиваля молодёжных субкультур станет Поморская набережная«Гольфстрим»-2022: 15 видов спортивных соревнований и денежные призы по 100 тысяч рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.09.22 17:10

Командующий Северным флотом принял участие в «Диктанте Победы» вместе с мурманскими нахимовцами

Сегодня командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев вместе с мурманскими нахимовцами принял участие в международной просветительской акции «Диктант Победы», которая проходит уже в четвертый раз.

Адмирал Александр Моисеев отметил, что «с каждым годом популярность этой просветительской акции неуклонно растёт, сегодня по всему миру «Диктант Победы» будут писать на тысячах площадок сотни тысяч людей».

Командующий Северным флотом подчеркнул, что «активное участие в решении заданий диктанта принимают сегодня многие военнослужащие Северного флота. Всего в местах базирования флота зарегистрировано 22 площадки. В акции принимают участие 1879 человек. Из них – 1417 военнослужащие».

Адмирал Александр Моисеев также пожелал мурманским нахимовцам и всем участникам «Диктанта Победы» показать наилучшие результаты в знаниях истории своего Отечества.

В Мурманской области образовано 167 площадок «Диктанта Победы». Одна из главных площадок из главных площадок международной просветительской акции в Мурманске была традиционно организована на базе Мурманского Нахимовского военно-морского училища.

Впервые международная историческая акция, посвящённая событиям Второй мировой войны, — «Диктант Победы» -  была реализована в 2019 году. С тех пор число его участников с каждым годом увеличивается. В первый год проведения в проекте приняли участие порядка 100 тысяч человек, а в 2021 году диктант написали уже 1,5 миллиона участников. Для них было открыто 16,5 тысячи площадок. Тогда акция охватила жителей всех 85 регионов России и 80 стран. В этом году для проведения «Диктанта Победы» заявлено более 17,5 тысячи площадок.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, основной целью диктанта является популяризация среди граждан нашей страны и всего мирового сообщества исторических знаний и повышения интереса к героизму советского народа, победившего 77 лет назад во Второй Мировой войне фашизм.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12436804@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
01.09.22 12:05
Здравствуйте, педагоги, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане! Новость о смерти последнего Генерального секретаря ЦК КПСС (1985%u20141991), единственного в истории президента СССР (1990%u201419
Комментарий к новости:Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни
Д.О. Вернер
01.09.22 10:17
Фото пустых причалов некогда ведущего порта СССР есть лучшее доказательство того, что "Все ключевые производства Мурманской области работают в штатном режиме". Это ШТАТНЫЙ РЕЖИМ для порта в России...
Комментарий к новости:Все ключевые производства Мурманской области работают в штатном режиме
Д.О. Вернер
30.08.22 13:22
"...в 2022/2023 учебном году будут вводиться должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями..." Этих вводят, а участковых полицейских "выводят"...
Комментарий к новости:С 1 сентября Минпросвещения России запускает масштабный проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире21:30«Учитель английского». Художественный фильм (16+)22:55«Кандалакша: древняя жемчужина Белого моря». Документальный фильм (6+)23:30«Вместе с наукой». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В медицинской сфере Мурманской области средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 1500₽-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 13 копеек, евро потеряло почти 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 14,4% нарастила выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 и 5 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Работодатели Мурманской области могут сэкономить на трудоустройстве молодёжи
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика