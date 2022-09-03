Командующий Северным флотом принял участие в «Диктанте Победы» вместе с мурманскими нахимовцами

Сегодня командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев вместе с мурманскими нахимовцами принял участие в международной просветительской акции «Диктант Победы», которая проходит уже в четвертый раз.

Адмирал Александр Моисеев отметил, что «с каждым годом популярность этой просветительской акции неуклонно растёт, сегодня по всему миру «Диктант Победы» будут писать на тысячах площадок сотни тысяч людей».

Командующий Северным флотом подчеркнул, что «активное участие в решении заданий диктанта принимают сегодня многие военнослужащие Северного флота. Всего в местах базирования флота зарегистрировано 22 площадки. В акции принимают участие 1879 человек. Из них – 1417 военнослужащие».

Адмирал Александр Моисеев также пожелал мурманским нахимовцам и всем участникам «Диктанта Победы» показать наилучшие результаты в знаниях истории своего Отечества.

В Мурманской области образовано 167 площадок «Диктанта Победы». Одна из главных площадок из главных площадок международной просветительской акции в Мурманске была традиционно организована на базе Мурманского Нахимовского военно-морского училища.

Впервые международная историческая акция, посвящённая событиям Второй мировой войны, — «Диктант Победы» - была реализована в 2019 году. С тех пор число его участников с каждым годом увеличивается. В первый год проведения в проекте приняли участие порядка 100 тысяч человек, а в 2021 году диктант написали уже 1,5 миллиона участников. Для них было открыто 16,5 тысячи площадок. Тогда акция охватила жителей всех 85 регионов России и 80 стран. В этом году для проведения «Диктанта Победы» заявлено более 17,5 тысячи площадок.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, основной целью диктанта является популяризация среди граждан нашей страны и всего мирового сообщества исторических знаний и повышения интереса к героизму советского народа, победившего 77 лет назад во Второй Мировой войне фашизм.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12436804@egNews