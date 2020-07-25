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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.20 16:45

Командующий Северным флотом в преддверии Дня ВМФ поздравил ветеранов

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев в преддверии празднования Дня Военно-морского флота поздравил ветеранов Великой отечественной войны и труда, проживающих в Мурманской области, и вручил им почётные грамоты от имени министра обороны Российской Федерации генерала-армии Сергея Шойгу.

В Североморске вице-адмирал Александр Моисеев  посетил дома Алексея Ивановича Ерошина – ветерана Великой Отечественной войны, отметившего в феврале нынешнего года 100-летний юбилей.

Командующий Северным флотом поблагодарил Алексея Ивановича за его вклад в Победу и заверил ветерана, что для моряков Северного флота он остается живим примером мужества и героизма.

Алексей Иванович в свою очередь отметил, что всегда  восхищался военными моряками и гордится тем, что живет в столице Северного флота.

Алексей Иванович Ерошин – действующий кавалер ордена Александра Невского, двукратный кавалер ордена Красного Знамени, награжден орденами Великой Отечественной войны I и II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга». Прошел Великую Отечественную войну, войну с Японией. Дважды был ранен.

В посёлке Кильдинстрой, Мурманской области, командующий Северным флотом навестил дома  Анну Антоновну Ткаченко – участницу Великой Отечественной войны и ветерана труда. В нынешнем году Анне Антоновне исполнилось 98 лет.

Вице-адмирал Моисеев вручил Анне Антоновне цветы со словами признательности и благодарности в ее лице всем труженикам тыла, которые наравне с фронтовиками приближали Победу своим самоотверженным трудом.

Анна Антоновна Ткаченко – героиня-труженица. В 40-е годы трест «Кольстрой», где она работала, находясь в прифронтовой зоне, выполнял заказы Военно-морского флота. В военные годы Анна Антоновна трудилась на стратегически важном объекте Северного флота – строительстве нефтехранилищ.

После войны восстанавливала Мурманск, работала на стройке, разгружала уголь, трудилась кочегаром на кирпичном заводе. Она везде была в числе передовиков. На пенсию ушла только в 71 год. В её трудовой книжке – 57 записей о поощрениях: премии, грамоты, благодарности. Анна Антоновна награждена медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны».

Командующий Северным флотом выразил сожаление, что ветераны  не смогут встретить День Военно-морского флота вместе с моряками на трибунах, но отметил, что в нынешнем году у них будет  возможность присутствовать на празднике благодаря организованной в Мурманской области прямой трансляции праздничных мероприятий из Североморска.

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