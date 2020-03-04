Командующий Северным флотом вместе с прихожанами принял участие в вечерней службе в мурманском Храме Спас-на-Водах

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев вместе с прихожанами и верующими военнослужащими принял участие в вечерней службе в мурманском Храме Спас-на-Водах, где в течении двух дней была выставлена Главная икона материально-технического обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации Святого Преподобного Иосифа Волоцкого. Молебен перед иконой провёл Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Как сообщает пресс-служба СФ, после завершения церковной службы икона была вынесена из храма и доставлена на аэродром. Сегодня реликвия возвратится в Москву.

Икона Преподобного Иосифа Волоцкого была доставлена в Мурманск из Московской области по решению министра обороны России о создании главных икон видов и родов войск Вооружённых сил России и принесении их в воинские части и соединения, чтобы к ним могли прикоснуться православные военнослужащие.

В декабре и январе командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев также принял участие в молебнах по случаю принесения на Северный флот главных икон ВМФ и Вооружённых сил России – образов святого апостола Андрея Первозванного и Спаса Нерукотворного.