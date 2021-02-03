Командующий Северным флотом вручил членские билеты РГО участникам прошлогодней Комплексной экспедиции в Арктику

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев вручил членские билеты Русского географического общества (РГО) активным участникам прошедшей в 2020 году Комплексной экспедиции Северного флота на архипелагах Арктики, поздравил и поблагодарил их за личный вклад в исследовательскую деятельность флота.

Церемония состоялась в штабе Северного флота 2 февраля во время служебного совещания, посвящённого экспедиционной деятельности флота в Арктике.

Членские билеты РГО получили командир экспедиционного отряда, повторившего маршрут известного полярного исследователя Владимира Русанова вокруг Северного острова Новой Земли, капитан 2 ранга Сергей Зинченко и командир второго экспедиционного отряда, действовавшего на ледоколе «Илья Муромец», капитан 3 ранга Дмитрий Мясников.

Членские билеты РГО также были вручены двум девушкам — начальнику военно-мемориальной службы Северного флота Ирине Каракян — в составе экспедиции на ледоколе она выполняла различные исследования как связанные с её непосредственной работой, так и важные с точки зрения экологии Арктики, и Виолетте Мясниковой, для которой исследовательская работа в морях Северного Ледовитого океана стала общим семейным делом.

Своё поздравление новым членам РГО направил директор Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма организации Сергей Чечулин. Он отметил, что Русское географическое общество приветствует инициативу военнослужащих и гражданских служащих Северного флота по вступлению в свои ряды, и подчеркнул отличную профессиональную подготовку, мужество и искренний интерес к научным исследованиям в Арктике участников Комплексной экспедиции, влившихся в географическое общество, сообщает пресс-служба Северного флота.