Командующий Северным флотом вручил государственные награды офицерам

Сегодня перед началом заседания Военного совета Северного флота командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев провёл награждение офицеров, удостоенных государственных орденов, медалей и знаков отличия.

Орденом Мужества был награждён командир соединения атомных подводных лодок контр-адмирал Александр Заренков.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени из рук командующего получили начальник североморского военно-морского клинического госпиталя полковник медслужбы Дмитрий Архангельский и офицеры органов военного управления флота: полковник Юрий Далецкий, капитаны первого ранга Олег Горячев и Антон Данилов, подполковник Алексей Сафонов, капитаны 2 ранга Владимир Паламарь и Юрий Романов.

Медаль Суворова была вручена заместителю начальника штаба дивизии ПВО Северного флота полковнику Дмитрию Гапееву. Медалью «За спасение погибавших» награждён майор медицинской службы Дмитрий Колмаков – врач-спецфизиолог одного из отрядов по борьбе с подводными диверсантами подводных сил Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, за 30 лет безупречной службы соответствующего знака отличия удостоен начальник штаба соединения ПВО Северного флота полковник Сергей Савенков.