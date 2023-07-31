Командующий Северным флотом вручил государственные награды офицерам

Как сообщает пресс-служба Северного флота, вручая государственные награды, командующий флотом обратил особое внимание на то, что с февраля 2022 года Северный флот значительным составом войск и сил принимает участие в специальной военной операции.

«Наши военнослужащие действует профессионально и решительно, проявляя стойкость, мужество и героизм. На сегодняшний день более семи тысяч военнослужащих Северного флота удостоены государственных наград. Двенадцати нашим военнослужащим присвоено высшее звание – Героя Российской Федерации. 200-й отдельной мотострелковой бригаде Северного флота 27 апреля Указом Президента Российской Федерации за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях при защите Отечества, присвоено почётное наименование «гвардейская». Обеспечение безопасности нашей страны и нашего народа – это важнейшая государственная задача, которую успешно решают моряки, лётчики и воины ПВО, мотострелки и морские пехотинцы Северного флота», - сказал адмирал Александр Моисеев.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12474220@egNews