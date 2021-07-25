Командующий Северным флотом вручил государственные награды отличившимся офицерам

Сегодня в штабе Северного флота в честь Дня ВМФ России состоялась торжественная церемония награждения отличившихся офицеров. Государственные награды вручил подчинённым командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, заслуги в области здравоохранения, а также высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную службу и работу почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения» присвоено начальнику медицинской службы флота полковнику медслужбы Сергею Кузнецову, а орденом Пирогова награждён врач-специалист корабельной группы специальной медицинской помощи медицинского отряда 1469 военно-морского клинического госпиталя подполковник медслужбы Роман Шишкин.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен флагманский связист подводных сил Северного флота капитан 2 ранга Пётр Герасименко.

Медалью Ушакова награждён командир электромеханической боевой части атомного подводного крейсера капитан 2 ранга Олег Веракса. Ещё пять офицеров соединения и частей армии ВВС и ПВО, армейского корпуса и штаба флота были удостоены медали Суворова.

Вручая государственные награды, командующий флотом поздравил каждого офицера с Днём ВМФ России и пожелал дальнейших успехов в ратной службе во благо Отечества, сообщает пресс-служба Северного флота.