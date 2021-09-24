Командующий Северным флотом вручил государственные награды отличившимся офицерам

23 сентября в штабе Северного флота перед заседанием военного совета командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев вручил государственные награды 12 отличившимся офицерам.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную службу орденом Мужества награждены командир и штурман авиационного отряда отдельного смешанного авиаполка Северного флота майоры Игорь Гагин и Эдмонд Славинскас.

Знака отличия «За безупречную службу» ХХХ лет удостоен начальник отдела штаба флота подполковник Эдуард Родин.

Семь офицеров были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Медаль Ушакова командующий флотом прикрепил на грудь флагманского специалиста РХБЗ дивизии ракетных кораблей капитана 2 ранга Иделя Сулейманова, а начальнику отделения боевой подготовки армии ВВС и ПВО полковнику Олегу Васильеву вручил медаль Нестерова.

Вручая государственные награды, командующий флотом поздравил каждого офицера и пожелал дальнейших успехов в ратной службе во благо Отечества, сообщает пресс-служба СФ.