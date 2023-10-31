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Мурманская область. Арктика (16+)31.10.23 20:15

Командующий Северным флотом вручил награду военному комиссару Архангельской области

Сегодня командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев вручил награду военному комиссару Архангельской области полковнику Александру Севастею.

В церемонии награждения, которая состоялась в правительстве Архангельской области, принял участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

В рамках рабочей поездки в Архангельскую область командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени военному комиссару Архангельской области полковнику Александру Севастею, а также заместителю начальника отдела военного комиссариата региона Сергею Зыку.

Они удостоены государственных наград Указом Президента РФ за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную службу.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев поблагодарил награжденных за службу, а также отметил, что сегодня главная задача, которая объединяет Вооруженные силы РФ и органы власти всех уровней – поддержание боеспособности всех подразделений и частей, которые сейчас участвуют в специальной военной операции и решают судьбоносные задачи для государства.

«Могу с удовлетворением сказать, что в результате наших общих усилий все соединения береговых войск Северного флота, отдельные направления, которые находятся под командованием 14-го армейского корпуса Северного флота, боеспособны, очень высоко оцениваются руководством всех уровней. И в том числе, действующая на отдельном направлении 200-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, в составе которой сформирован Архангельский батальон», – сказал адмирал Александр Моисеев.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский также провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы комплектования Вооружённых Сил, работу и материально-техническое оснащение пунктов отбора на военную службу по контракту, подготовку военнослужащих и добровольцев к военной службе, а также меры их поддержки, в том числе введенные на региональном уровне.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12483523@egNews

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