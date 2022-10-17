Командующий Северным флотом вручил награды участникам специальной военной операции

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев вручил государственные награды военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции на Донбасе и Украине. Награждение состоялось в Военно-морском клиническом госпитале Северного флота, где военнослужащие проходят лечение.

Командующий Северным флотом отметил, что «для всех нас главная задача сохранить жизни и здоровье тех, кто непосредственно принимает участие в специальной военной операции». Адмирал Александр Моисеев также подчеркнул, что «исполнение воинского долга, гражданского долга, это ваш личный подвиг, и только так я это, как командующий флотом оцениваю».

Санитарный инструктор танковой роты отдельной мотострелковой бригады за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, был награждён в присутствии боевых товарищей двумя государственными наградами – знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени и медалью «За отвагу».

Ещё нескольким военнослужащим были вручены медали «За отвагу» и медаль Суворова.

Командующий Северным флотом пожелал всем скорейшего выздоровления и поблагодарил за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе решения задач специальной военной операции четыре офицера Северного флота удостоены звания Герой Российской Федерации. Еще более полутора тысяч военнослужащих Северного флота награждены государственными наградами.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12441689@egNews