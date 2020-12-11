Командующий Северным флотом вручил погоны вице-адмирала командующему подводными силами СФ

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поздравил командующего подводными силами Северного флота Аркадия Романова с присвоением очередного воинского звания «вице-адмирал» и вручил ему новые погоны.

Церемония состоялась в штабе Северного флота в присутствии командного состава межвидового стратегического объединения.

Указ Президента России о присвоении новых званий высшим офицерам был опубликован вчера – 10 декабря. В соответствии с документом звание «адмирал» было присвоено командующему Северным флотом вице-адмиралу Александру Моисееву. Вице-адмиралом стал командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Аркадий Романов.

Звание «генерал-лейтенант» присвоено командиру армейского корпуса Северного флота генерал-майору Дмитрию Краеву, выполняющему поставленные задачи в служебной командировке. Его командующий флотом поздравил дистанционно.

Как сообщает пресс-служба СФ, служебный путь командующего подводными силами Северного флота вице-адмирала Аркадия Юрьевича Романова неразрывно связан с подводными силами Северного флота. После окончания Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола он проходил службу в различных офицерских должностях на атомных подводных ракетных крейсерах Северного флота, стоял у истоков испытаний ракетного комплекса «Булава» в должности командира РПКСН «Дмитрий Донской», командовал соединением стратегических атомных подводных лодок, Беломорской военно-морской базой.

Является кандидатом в мастера спорта по офицерскому многоборью.

Награждён орденами Мужества, «За военные заслуги» и «За морские заслуги», а также многими медалями.