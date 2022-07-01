Командующий Северным флотом вручил штандарт новому командующему Кольской флотилией разнородных сил

Вчера в исторической базе Северного флота - городе воинской славы Полярном - состоялась торжественная церемония передачи личного штандарта командующему Кольской флотилией разнородных сил. Мероприятие прошло на территории военного городка. В нём приняли участие командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, военнослужащие объединения.

Во время торжественного ритуала командующий Северным флотом принял штандарт от прежнего командующего Кольской флотилией вице-адмирала Эдуарда Михайлова и вручил его нынешнему командующему объединением контр-адмиралу Олегу Шастову.

Командующий Северным флотом выразил благодарность вице-адмиралу Эдуарду Михайлову за успешное командование флотилией и пожелал контр-адмиралу Олегу Шастову достойно продолжать славные традиции объединения.

За тесное взаимодействие с региональной и местной властью вице-адмирала Эдуарда Михайлова поблагодарил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он также выразил надежду, что такое конструктивное сотрудничество будет развиваться и при новом командующем флотилией.

«С Эдуардом Евгеньевичем мы неоднократно обсуждали различные вопросы, он помогал нам, гражданской власти, решать проблемы военных городков, что очень важно и ценно. Хочу искренне поблагодарить за это отношение! Спасибо за службу, немного с горечью провожаем. Но я убежден, что с Олегом Николаевичем будет такое же эффективное взаимодействие, и мы совместно будем решать задачи, чтобы жить в военных городках становилось комфортнее. Всем присутствующим военнослужащим хочется сказать слова благодарности и признательности за то, что вы делаете для нашей страны», – подчеркнул Андрей Чибис.

Контр-адмирал Олег Шастов назначен на должность командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота в соответствии с Указом Президента Российской Федерации на прошлой неделе. Вице-адмирал Эдуард Михайлов назначением на вышестоящую должность на одном из флотов ВМФ России.

Как сообщает пресс-служба СФ, Краснознамённая Кольская флотилия разнородных сил – одно из основных объединений Северного флота. В её состав входят соединения надводных кораблей, подводных лодок и береговые части, наследовавшие боевую славу защитников Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. На основе флотилии создана арктическая группировка кораблей, которая ежегодно совершает походы по Северному морскому пути, совершенствуя тактику применения сил и подготовку личного состава к защите наших арктических территорий от любых внешних посягательств.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12427416@egNews