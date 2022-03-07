Командующий Северным флотом вручил свидетельства участницам военной ипотеки

Во Дворце культуры «Строитель» Североморска прошло торжественное собрание, посвящённое Международному женскому дню. На мероприятие были приглашены северянки, служащие и работающие в учреждениях и частях Северного флота и его главной базы. С праздником всех женщин поздравил командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Вместе с букетами цветов он вручил отличившимся работницам грамоты, благодарности и памятные подарки.

Трём женщинам-военнослужащим, участвующим в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения, командующий СФ вручил свидетельства о праве получения целевого жилищного займа на приобретение квартиры.

В свидетельствах прописана накопленная сумма, которой военнослужащий может воспользоваться при покупке жилья, а также содержится памятка о том, что в 2022 году государство ежемесячно перечисляет 25950 рублей на именной накопительный счёт каждого участника накопительно-ипотечной системы.

Следом за адмиралом Александром Моисеевым северянок поздравил глава города Североморска капитан 2 ранга запаса Олег Прасов, который также вручил памятные подарки и благодарственные письма заслуженным работницам.

Как сообщает пресс-служба СФ, открыл музыкальную часть праздничного мероприятия заместитель командующего СФ по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, который помимо традиционного устного поздравления спел женщинам песню Юрия Антонова «Зеркало».

Своим сценическим творчеством зрителей порадовали творческие коллективы Дворца культуры «Строитель» и артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота, исполнившие вокально-музыкальные и танцевальные номера.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12411995@egNews