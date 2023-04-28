Командующий Северо-Западным округом Росгвардии Алексей Воробьев поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за помощь сотрудникам ведомства – участникам специальной военной операции

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев поблагодарил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса за содействие в оказании регулярной помощи участникам специальной военной операции и вручил ему памятную медаль ведомства.

«Выражаем вам слова благодарности за внимание и огромную помощь в вопросах заботы о членах семей сотрудников Росгвардии, а также за поддержку вами и жителями Мурманской области росгвардейцев, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции», – сказал командующий СЗО Росгвардии Алексей Воробьев.

В ответ глава региона Андрей Чибис поблагодарил сотрудников ведомства за службу, отметив, что между правительством области и Росгвардией налажено постоянное взаимодействие.

«Выражаю благодарность всему составу Росгвардии за организацию мероприятий по обеспечению безопасности жителей Мурманской области, по охране важных гособъектов региона. Парни несут службу ответственно, уверенно и надежно», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что оказание помощи северянам, которые участвуют в СВО, – приоритетная задача регионального правительства.

Так, правительством было приобретено порядка 160 тысяч единиц необходимого оборудования: бронежилеты, квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи, прицелы, техника, обмундирование и многое другое.

Дополнительно по инициативе главы региона партией «Единая Россия» организована акция «Север помогает». В рамках неё из Мурманской области в зону СВО мобилизованным северянам и военнослужащим уже отправлено свыше 185 тонн дополнительной помощи.

Кроме того, Андрей Чибис лично неоднократно выезжал в зону проведения специальной военной операции, где встречался с военнослужащими и мобилизованными из Мурманской области, в том числе сотрудниками Росгвардии.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее взаимодействие по вопросам организации обеспечения общественной безопасности в регионе, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru