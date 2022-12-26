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Мурманская область. Арктика (16+)26.12.22 16:45

Командующий СФ передал семье офицера, погибшего в ходе специальной военной операции, звезду Героя Российской Федерации

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и глава Республики Дагестан Сергей Меликов передали семье капитана Исрафила Магомедова, погибшего в ходе специальной военной операции, высшую государственную награду – медаль «Золотая Звезда». Церемония передачи состоялась в Махачкале в Доме дружбы.

Адмирал Александр Моисеев отметил, что капитан Магомедов оставался настоящим воином, верным присяге и воинскому долгу. «Подвиг Исрафила Лефитовича Магомедова, несомненно, является примером для всех воинов, его земляков, молодых ребят, которые сейчас определяются в жизни со своей будущей профессией. И нет сомнений, что его подвиг многих подвигнет на выбор именно этой профессии – Родину защищать», – подчеркнул командующий Северным флотом. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и передал вдове офицера звезду Героя Российской Федерации.

В свою очередь глава Республики Дагестан Сергей Меликов произнёс: «Героизм нашего земляка идёт от сердца, от любви к своей родной земле и основывается на высоких, моральных ценностях, которые дороги для каждого из нас. Они в нашем национальном характере. Подвиг Магомедова Исрафила Летифовича навсегда сохранится в летописи славы России и Дагестана, в наших сердцах и памяти будущих поколений».

Он поблагодарил мать офицера – Магизат Шахбановну: «Низкий Вам поклон за то, что Вы воспитали отважного горца, достойного дагестанца, сына своего Отечества».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, капитан Исрафил Магомедов участвовал в специальной военной операции с 23 мая 2022 года, будучи командиром батареи противотанковых управляемых ракет отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота. Его подразделение было задействовано в оборонительных боях на Херсонском направлении.

Исрафил Магомедов, грамотно командуя личным составом, отбил пять атак превосходящих сил противника. В боях прицельным огнем из самоходного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» он лично уничтожил два украинских танка.

Когда в результате вражеского минометного обстрела загорелся самоходный противотанковый ракетный комплекс, российский офицер, рискуя жизнью, занял место раненого водителя и вывел машину из-под обстрела, сохранив жизни боевых товарищей и технику для последующего ремонта.

2 октября 2022 года противник, имея значительное превосходство в живой силе и технике, перешел в массированное наступление на позиции батальона, в составе которого действовал Исрафил Магомедов. Проявляя мужество и отвагу, его подчиненные отразили две атаки противника, уничтожив при этом шесть единиц бронетехники и свыше 20 пехотинцев противника. Сам российский офицер из самоходного ПТРК «Корнет» подбил четыре украинских танка, вынудив противника отступить на исходные позиции.

На следующий день подразделение Исрафила Магомедова, проявляя мужество, решительность и отвагу, отразило очередную атаку, ликвидировав свыше 17 военнослужащих специального подразделения ВСУ. При этом офицер лично уничтожил кочующий пулеметный расчёт и четыре танка.

5 октября 2022 года Исрафил Магомедов управлял боем на самом сложном и ответственном участке фронта. Проявляя мужество и отвагу, под непрерывным артиллерийским огнём и танковым натиском он крепко удерживал передний край обороны. В ожесточенных боях его батарея уничтожила до 10 единиц бронетехники и свыше 20 пехотинцев противника. Сам офицер в бою подбил четыре украинских танка. Наступление боевиков было сорвано.

15 октября 2022 года противник силами до батальона попытался прорвать российскую оборону, нанеся удар в стык обороняющихся подразделений. Исрафил Магомедов управлял боем на наиболее танкоопасном направлении. Умелое и профессиональное использование огневых возможностей батареи позволило отразить две атаки противника и вывести из строя семь единиц бронетехники. Активно применяя самоходный ПТРК «Корнет» и своевременно меняя огневые позиции, Исрафил Магомедов подбил три танка, БМП и бронированную машину ВСУ.

В бою противник сосредоточил танковый и артиллерийский огонь по машине российского офицера. В результате прямого попадания снаряда в самоходный противотанковый ракетный комплекс Исрафил Магомедов получил ранения, не совместимые с жизнью.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Исрафилу Магомедову Указом Президента России присвоено звание Героя Российской Федерации.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12449608@egNews

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