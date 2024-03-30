Командующий СЗО Росгвардии поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за всестороннюю помощь ведомству

29 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с командующим Северо-Западным округом Росгвардии Героем России генерал-лейтенантом Сергеем Бураковым. В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие по вопросам организации обеспечения общественной безопасности в регионе.

Открывая встречу, глава региона поздравил в лице командующего весь личный состав с профессиональным праздником – Днём войск национальной гвардии Российской Федерации, который отмечался 27 марта, а также поблагодарил за содействие в обеспечении общественной безопасности в Мурманской области.

«Для нас большая честь помогать вам, быть рядом. Хочу поблагодарить весь личный состав Росгвардии и регионального управления за весомый вклад в обеспечение безопасности на территории Мурманской области – это и стратегические объекты, и общественный порядок и специальные задачи. Отдельное спасибо бойцам, которые выполняют задачи в рамках специальной военной операции, работают в новых субъектах Российской Федерации. Наше взаимодействие всегда было чётким и конструктивным. Так будет и дальше», – подчеркнул Андрей Чибис.

В свою очередь, командующий Северо-Западным округом Росгвардии Сергей Бураков поблагодарил губернатора за высокую оценку работы управления в Мурманской области и оказываемую помощь.

«Хотел бы поблагодарить вас за оказываемое содействие управлению Федеральной службы войск по Мурманской области, за всестороннюю помощь, тесное взаимодействие с нашим ведомством», – сказал он.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе встречи также были определены планы участия подразделений Северо-Западного округа в обеспечении общественной безопасности в Мурманской области на текущий год.

Фото: https://gov-murman.ru