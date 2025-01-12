В Мончегорске состоялось первенство федеральных округов по хоккею с мячом среди юниоров до 18 лет. На лёд городского стадиона вышли шесть команд, представляющие Архангельск, Киров, Первоуральск (Свердловская область), Сыктывкар, Ульяновск и город-хозяин турнира.

В течение шести дней юные хоккеисты соревновались в рамках кругового турнира. Три лучшие команды получили право сыграть в финальном раунде первенства России по хоккею с мячом, куда также попала тройка призёров параллельного первенства федеральных округов, проходившего в Новосибирске.

По результатам соревнований, победителем первенства стала команда «СШОР Волга» из Ульяновска, которая выиграла во всех пяти играх турнира и набрала 15 очков. «Серебро» турнира завоевали молодые хоккеисты из архангельского «Водника», отставшие от чемпионов первенства на три очка. Бронзовые медали достались хозяевам соревнований – «СШ-3» из Мончегорска: заполярная команда дважды победила, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

Таким образом, команды из Ульяновска, Архангельска и Мончегорска получили путёвки в финальный этап первенства России по хоккею с мячом среди юниоров до 18 лет. Информация о дате и месте проведения турнира будет объявлена позже.

Заключительные матчи и церемония награждения состоялись 10 января. В торжественном чествовании победителей состязания - игроков трёх команд, включая ребят из Мончегорска, принял участие депутат областной Думы Максим Иванов.

— Та игра и тот результат, который показали мончегорские хоккеисты, говорит о том, что работа по развитию молодёжного хоккея с мячом в нашем городе ведётся в верном направлении. Напомню, что эта поддержка предусмотрена соглашением о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Мурманской области и градообразующим предприятием – компанией «Норникель», а также планом «На Севере – жить!», – отметил парламентарий.

В следующем этапе победители этих состязаний сразятся с коллективами из восточной группы.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/b5d/zomhffd0y4bsdv0jpk8mt6p0ukx2i58o.jpg