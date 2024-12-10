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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.24 10:15

Команды из Умбы, Мурманска и Ревды стали победителями антикоррупционного квиза

8 декабря в Мурманске прошёл финал серии интеллектуальных игр квиз  «Честный север», приуроченный ко Дню борьбы с коррупцией. Мероприятие организовано при поддержке Управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области и комитета молодёжной политики региона. Целью квиза стало вовлечение молодежи в антикоррупционные инициативы и правовое просвещение.

«Молодёжная политика — это не только отдых и веселье, но и основа нашей работы. Мы стремимся к тому, чтобы каждое мероприятие, которое мы проводим, а также те, которые организовываете вы, были наполнены смыслом и давали импульс для вашего развития и работы в нашем регионе. Для нас очень важно, что вы с удовольствием участвуете в таких инициативах», — отметила заместитель председателя комитета молодёжной политики Ольга Малкова.

В рамках финала были награждены победители областного конкурса антикоррупционных проектов «Про коррупцию просто» в различных номинациях. В категории «Антикоррупционный квиз-игра» первое место заняла команда Кобелева Анастасия, Панкратов Святослав, Солодилова Кристина. В номинации «Антикоррупционная инфографика» победила команда Ифраимова Анастасия и Критинка Алина, а в категории «Антикоррупционный чат-бот» награду получила Оксак Юлия.

В финале квиза первое место заняла команда «Кодекс» из п. Умба, второе место заняла команда «ШколаАктива#5» из Мурманска, третье место — команда «Арктическая молодёжь» из п. Ревда.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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