Команды Северного флота заняли три призовых места в состязании «Гонка Героев Зима», состоявшейся вчера на территории военно-патриотического парка «Патриот» около посёлка Кильдинстрой Мурманской области.

Североморцы показали лучшее время в экстремальном забеге по 5-километровой трассе, состоящей из 19-ти сложнейших препятствий.

Так среди команд первое место заняли спортсмены смешанного авиационного корпуса Северного флота «Гроза», серебряные награды достались команде «Ресурс» центра материально-технического обеспечения Северного флота, замкнула тройку лидеров команда Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Альбатрос».

В «Гонке Героев» приняли участие около 300 спортсменов со всей России. Более 70 из них – это военнослужащие Северного флота, принявшие участие в массовом старте. Северный флот также был представлен четырьмя командами – от Колькой флотилии разнородных сил, подводных сил, смешанного авиационного корпуса и центра материально-технического обеспечения, сообщает пресс-служба СФ.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12502990@egNews