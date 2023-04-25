Команды Североморска и Кольского района – победители первенства Мурманской области по волейболу

В физкультурно-оздоровительном комплексе Колы состоялось первенство Мурманской области по волейболу. Победу в соревнованиях одержали команды Североморска и Кольского района.

Открыли соревновательную программу матчи команд девушек в возрасте до 16 лет из Оленегорска, Апатитов, Мурманска, Североморска, Печенгского округа и Кольского района. По результатам финальных игр победу одержала команда из Североморска, серебряный призёр – команда Печенгского округа, «бронза» у команды мурманчанок из детско-юношеской спортивной школы № 2.

Как сообщает региональное Министерство спорта, среди команд юношей из Мурманска, Заозерска, Североморска, Александровска и Кольского района места распределились следующим образом: 1-е место у спортсменов из детско-юношеской спортивной школы Кольского района, 2-е и 3-е места у волейболистов из Мурманской детско-юношеской спортивной школы №2.

Фото: https://gov-murman.ru