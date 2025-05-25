Комбеда в п.г.т. Мурмаши: полтора миллиона за дырявую крышу

А администрации п.г.т. Мурмаши нашли подрядчика, выделили полтора миллиона рублей, но спустя год после ремонта кровля потекла с новой силой. Суд признал многочисленные дефекты в работе и обязал подрядчика нарушения в тридцатидневный срок. Но по сей день ничего не изменилось.

В двухэтажном доме №7 на улице Полярной, несмотря на то что ему скоро исполнится 90 лет, в четырёх квартирах живут более десяти человек. За капремонт в месяц северяне платят 376 рублей, но при этом крыша течёт. Как итог, всё время мокрые стены, испорченный ремонт, грибок и плесень. А капитального ремонта ждать ещё 15 лет.

А администрации п.г.т. Мурмаши нашли подрядчика, выделили полтора миллиона рублей, но спустя год после ремонта кровля потекла с новой силой. Суд признал многочисленные дефекты в работе и обязал подрядчика нарушения в тридцатидневный срок. Но по сей день ничего не изменилось.

В отчаянии люди позвонили на «прямую линию» с Владимиром Путиным. Отметим, что от жителей региона на «прямую линию» с президентом поступило 240 обращений с жалобами на плохое состояние жилых домов. Из них – почти 100 на качество ремонта.

Народный фронт взял проблему на контроль, обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку в части неисполнения подрядчиком решения суда, а также в Министерство строительства региона с просьбой усилить контроль за проведением ремонтов в домах.

Народный фронт постоянно держит на контроле состояние жилых домов в регионе. Буквально недавно мы рассказывали о похожих ситуациях в ветхом доме на улице Горького и пятиэтажке на улице Гагарина. После наших обращений в прокуратуру нарушения в обоих случаях были подтверждены.

Фото и видео @nf_murmansk