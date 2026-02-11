«Комедиограф» приглашает на спектакль «Доходное место»

Драматический театр «Комедиограф» приглашает мурманчан и гостей города в Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова на спектакль «Доходное место» 21 февраля в 17.00.

Спектакль поставлен по одноименной пьесе великого русского драматурга А.Н. Островского, написанной более 150 лет назад, но не потерявшей своей актуальности и в наши дни. Устарели лишь какие-то элементы быта, одежды, обороты речи и имена. Любовь, честь, достоинство, труд, знания, выбор своего пути – эти понятия близки современному человеку, как и героям пьесы А.Н. Островского.

Зрителям предлагают окунуться в атмосферу XIX века и посмотреть, чем живут герои произведения, какие проблемы решают и, что немаловажно, как решают, что является ценным в жизни каждого персонажа. (12+)

