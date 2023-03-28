«Комфортная среда обитания-2023» - голосование началось!

Организаторы Межрегионального конкурса социальных проектов по благоустройству территории «Комфортная среда обитания» в 2023 году приглашают принять участие в оценке проектов, ставших финалистами.

Данные проекты прошли отбор в десяти регионах, где работают предприятия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), Сибирской генерирующей компании (СГК) и Национальной транспортной компании (НТК). Вы можете проголосовать за проекты, разработанные в вашем населённом пункте, а также в других городах и посёлках, в любом регионе, участвующем в конкурсе. Сроки голосования – с 0.01 во вторник, 28 марта, до 23.59. в воскресение, 2 апреля 2023 г. (время московское).

Ознакомиться с правилами голосования и оценить конкурсные проекты вы можете на странице «ПРОЕКТЫ». Текущее количество набранных голосов по проектам всех регионов можно посмотреть на странице «РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ». Ваше мнение будет учтено экспертным Жюри при подведении итогов конкурса, а также в дальнейшей работе Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» по содействию благоустройству территорий. Информация о победителях конкурса будет размещена на сайтах: fond.suek.ru и ntr-tech.ru.

Напомним, конкурс «Комфортная среда обитания» проводится ежегодной с 2011 года при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» в Красноярском, Алтайском, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской, Мурманской и Новосибирской областях, Республиках Бурятия и Хакасия. За предыдущие годы грантовая поддержка СУЭК и Фонда позволила создать в этих регионах новые общественные пространства, памятные места, спортивные и познавательные локации и многое другое.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251264%2Fwall-149919532_3065