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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.26 14:00

Комфортное детство за Полярным кругом: готовят новые пространства для юных мончегорцев

Поддержке подрастающего поколения в нашем регионе удалятся особое внимание. Проект «Арктическая школа» позволяет обновлять пространства, делая их более комфортными для детей. Контроль за реализацией подобных объектов всегда стоит на особом контроле.

Исполняющий обязанности главы города металлургов Ольга Минина вместе с председателем Совета депутатов города Мончегорска Ольга Островецкая и начальником Управления образования Ириной Солтан осмотрели ход работ в детском саду №25 и в Центре развития творчества детей и юношества «Полярис».

В детском саду кипит работа: здесь в рамках федеральной программы «Модернизация систем образования» и народной программы «На Севере — жить!» проводится капитальный ремонт. Также благодаря победе в проекте «Арктическая школа» обновляется спортивный зал.

На объекте ежедневно работает более 20 человек. Сейчас общий процент выполнения более 40.

«На кровле работы уже подходят к завершению. Хорошими темпами движется обновление бассейна. Напомню, ремонт бассейна стал возможным благодаря активному участию и поддержке компании «Норникель». Мы очень рады, что наше градообразующее предприятие всегда помогают нам делать Мончегорск лучше и комфортнее. Общий темп работ нас устраивает», — поделилась Ольга Минина.

Также посетили «Полярис», который стал первым учреждением дополнительного образования в Мончегорске, где реализуется проект «Арктическая школа». Здесь создают профессиональный тир «Точно в цель», который поспособствует развитию юнармейского движения, а также станет местом для проведения городских соревнований по стрельбе среди школьников. Ольга Островецкая отметила, что тир станет ещё одной точкой притяжения и будет очень востребован у детей и взрослых.

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/544597/#&gid=1&pid=1

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