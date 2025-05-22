Коми, Карелия и Архангельская область вошли в рейтинг северных регионов с наилучшим кадровым климатом

В настоящее время аналитика hh.ru показывает, что наиболее гармоничное соотношение резюме и вакансий в регионах арктической зоны сейчас зафиксировано в Красноярском крае, Республиках Карелия и Коми, Архангельской области, в Якутии и ЯНАО. В этих регионах на одну вакансию приходится от 5 до 8 активных резюме от соискателей, что соответствует норме для рынка труда.

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России выяснили, какие профессии наиболее востребованы прямо сейчас на российском Севере и сколько можно заработать, если стать полярником.

Согласно официальным данным Арктического Совета РФ, арктическая зона России охватывает 9 регионов: четыре относятся к ней полностью, пять – частично., площадь арктических территорий – 4,8 млн км² (28% территории страны). На этой территории проживает 2,6 млн человек и сосредоточено большое количество производственных мощностей.

В настоящее время аналитика hh.ru показывает, что наиболее гармоничное соотношение резюме и вакансий в регионах арктической зоны сейчас зафиксировано в Красноярском крае, Республиках Карелия и Коми, Архангельской области, в Якутии и ЯНАО. В этих регионах на одну вакансию приходится от 5 до 8 активных резюме от соискателей, что соответствует норме для рынка труда. Чуть меньше соискателей среди местных жителей в Мурманской области – 4,7 активных резюме. При этом часто в северных регионах наблюдается кадровый дефицит по ряду профессиональны сфер, особенно сложная ситуация наблюдается на рынке труда Чукотского АО – лишь два активных резюме на вакансию. Между тем у местного населения открываются большие карьерные возможности, потому что спрос на персонал у локальных компаний достаточно выражен и трудоустройство местного населения может идти быстрее из-за большого выбора вакансий (наглядно на диаграмме).

Динамика вакансий, которые размещают работодатели из регионов Арктики этой весной показывает, что спрос на персонал достаточно высокий. Так, за последнее время компании из северных регионов разместили почти 45 тыс. новых вакансий.

При этом в рейтинг наиболее востребованных профессий в Арктике попали преимущественно так называемые «синие» воротнички, то есть представители рабочих профессий, а также высококвалифицированный инженерный персонал. Таким образом, у компаний, нанимающих сотрудников для работы в Арктических зонах нужны в большинстве своём представители массовых профессий, которые задействованы как в обычной жизни (кассиры, администраторы магазинов, фельдшеры, уборщики, повара, бухгалтеры), так и специализированные работники (машинисты, инженеры, слесари, сварщики, геологи, маркшейдеры и др.).

«Освоение Арктики — один из стратегических приоритетов России, и для реализации масштабных проектов требуются квалифицированные кадры. По данным hh.ru, в топ-5 самых востребованных профессий Арктики в начале этого года входят: инженеры разных специализаций. Особенно высок спрос на данных специалистов у работодателей, связанных нефтегазовой отраслью. Также немаловажны для развития арктической территории экологи и климатологи, которые отвечают за экологическую безопасность и сохранение локальной фауны. Не менее важны судоводители и логисты, отвечающие за транспортную доступность и снабжение в условиях Крайнего Севера.

Кроме того, в топ-5 по востребованности, у компаний, нанимающих персонал для работы в Арктике, входят ИТ-специалисты, отвечающие за цифровизацию инфраструктуры и удалённые технологии, а также врачи и медработники. Причем дефицит медицинских кадров остаётся одним из самых острых для кадрового снабжения северных территорий. Также высок спрос на геологов, энергетиков, строителей и специалистов по альтернативной энергетике, поскольку Арктика переходит на более экологичные технологии», - отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Рейтинг актуальных вакансий с условием работы на территории арктических регионов:

Заместитель начальника отдела организации исследований в Мировом океане, Арктике и Антарктике, https://spb.hh.ru/vacancy/120416296, Администратор Арктик-отеля Китовый берег, https://spb.hh.ru/vacancy/119500553, Инженер по наладке и испытаниям КИПиА, https://spb.hh.ru/vacancy/119830600, Юрисконсульт (КРДВ Сахалин и Курилы), https://spb.hh.ru/vacancy/119998052, Специалист отдела пропусков, https://spb.hh.ru/vacancy/120040472, Мастер электромонтажных работ, https://spb.hh.ru/vacancy/120392988, Слесарь-ремонтник 4-6 разряда по динамическому оборудованию, https://spb.hh.ru/vacancy/120534795, Администратор ресторана, https://spb.hh.ru/vacancy/120378224, Мастер электромонтажных работ, https://spb.hh.ru/vacancy/120392988,

10. Машинист автокрана, https://spb.hh.ru/vacancy/120156520.

Помимо высоких зарплат (на 30-50% выше среднероссийских) и льгот (например, «северный стаж» для досрочной пенсии), работодатели предлагают: