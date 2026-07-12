Комиссией с участием государственного инспектора труда завершено расследование несчастного случая, произошедшего в июне с горнорабочим подземным

В ходе выполнения производственных задач в подземной горной выработке работник получил тяжёлые травмы в результате наезда движущегося мотовоза.

Комиссией установлено, что несчастный случай произошёл вследствие нарушения требований охраны труда при организации пропуска рельсового транспорта. Сопутствующей причиной послужило нарушение машинистом мотовоза инструкции по охране труда, выразившееся в непринятии своевременных мер по снижению скорости до установленного предела при приближении к работнику.

По итогам расследования несчастный случай квалифицирован как связанный с производством. При этом комиссией не установлено признаков грубой неосторожности в действиях пострадавшего.

По результатам расследования в акт о несчастном случае внесён комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение аналогичных происшествий, включая проведение внеплановых инструктажей, актуализацию оценки профессиональных рисков, внесение изменений в инструкции по охране труда и проведение внеплановой специальной оценки условий труда.

«Обеспечение безопасной организации работ — безусловная обязанность каждого работодателя, а неукоснительное соблюдение требований охраны труда - прямой долг каждого работника. Только на основе взаимной ответственности и следования установленным нормам возможно предотвращение производственного травматизма и сохранение жизни и здоровья людей», - подчеркнул руководитель надзорного ведомства Юрий Дмитриев.

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