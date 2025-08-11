Комиссией с участием государственного инспектора завершено расследование тяжёлого несчастного случая на территории ММТП

Комиссией с участием государственного инспектора завершено расследование тяжёлого несчастного случая, произошедшего в июле с работником АО «Мурманский морской торговый порт».

При выполнении работ по перестановке перегрузочной машины на рельсовом ходу при работе с гидравлическим домкратом произошло самопроизвольное разрушение элемента быстроразъёмного соединения домкрата, результате чего пострадавшим были получены травмы тяжёлой степени тяжести.

Комиссией установлены причины несчастного случая: несовершенство технологического процесса (отсутствие технической документации на выполняемую работу); неудовлетворительная организация производства работ (необеспечение должного контроля за состоянием территории, технологического и вспомогательного оборудования, своевременным проведением планово-предупредительного ремонта и осмотра, техническим обслуживанием оборудования, инструмента).

Также выявлено, что при оценке профессиональных рисков на рабочем месте пострадавшего работодателем не был оценен риск получения травмы при работе с гидравлическим оборудованием - домкратом.

«Материалы расследования направлены в органы следствия, кроме того, Гострудинспекцией рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности», - сообщил руководитель ведомства Юрий Дмитриев.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Мурманский морской торговый порт».