Комиссия «Губернаторский контроль» проверила состояние объектов в ЗАТО Александровск

На оперативном совещании 30 июня в региональном правительстве подвели итоги выезда-проверки «Губернаторского контроля» в ЗАТО Александровск. В рамках выезда, который состоялся 25 июня, осмотрели более 60 объектов, построенных или модернизированных в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Также проверили состояние улично-дорожной сети, общественных территорий, детских и спортивных площадок. Большинство объектов в надлежащем состоянии, как, например, Аллея Героев в Полярном, но были выявлены замечания.

Подробнее об этом доложила заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

«В Гаджиево на набережной Сергея Преминина зафиксировано повреждение асфальта, а также террасной доски в нескольких местах», — сказала Надежда Аксенова.

Кроме того, на центральной городской площади обнаружили сломанные деревянные настилы, облицовку, парклеты и световую инсталляцию. На клумбах требуется дополнительная высадка цветов. Необходимо убрать мусор на тротуарах и в пруду. Что же касается состояния детских игровых площадок, то к состоянию большинства конструкций нареканий нет, только на улице Ленина, 53а проверяющие заметили нарушение целостности тартанового покрытия.

Также осмотрены спортивные объекты. При проверке специалисты «Губернаторского контроля» зафиксировали повреждение фасада плавательного бассейна «Дельфин» в Снежногорске, также нуждается во внимании облицовки на спортивной площадке на улице Мира, 4.

«По уборке улично-дорожной сети в трёх городах ЗАТО выявлено повсеместное и большое количество смёта на дорогах и тротуарах, а также повреждение плитки и бордюров, например, в Гаджиево на улицах Сергея Преминина, 119 и Советская, 64; в Полярном - на улицах Гаджиева, 2а, Видяева, 9, Героев Тумана, 5 и на площади Победы», – сообщила Надежда Аксенова.

На следующем оперативном совещании губернатор Мурманской области заслушает доклад главы ЗАТО Александровск об устранении недочётов, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549578/#&gid=1&pid=1