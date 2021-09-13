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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.21 14:30

Комиссия Минстроя Мурманской области включила в краткосрочный план капремонта ещё 25 многоквартирных домов

В Министерстве строительства Мурманской области прошло очередное заседание комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Об итогах работы рассказал и.о. министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Комиссия рассмотрела заявки о проведении капитального ремонта по 36 многоквартирным домам в Мурманске, ЗАТО г.Североморск, Апатитах, Кандалакше и Мурмашах. По 10 объектам мы были вынуждены вынести отказ о включении в краткосрочный план по капитальному ремонту в ближайшие годы. Решение вопроса ещё по одному дому перенесено на повторное рассмотрение из-за неполного комплекта документов. В краткосрочный план были включены 25 жилых объектов», – отметил Алексей Грачиков.

Капитальный ремонт пройёет по следущим адресам:

г. Мурманск:

- ул. ул. Челюскинцев, д. 18/20 – капремонт крыши в 2022 году;

- просп. Героев-североморцев, д. 78/2 – капремонт крыши в 2022 году;

- поспр. Героев-североморцев, д. 78/4 - капремонт крыши в 2022-2023 годах;

- ул. Аскольдовцев, д. 29 - капремонт крыши в 2022 году;

- ул. ул. Аскольдовцев, д. 19 - капремонт крыши в 2022 году;

- пр. Флотский, д.3 – капремонт крыши и фасада в 2022-2023 годах;

- ул. Академика Павлова, д. 2 – капремонт крыши, фасада, подвала и фундамента в 2022-2023 годах;

- ул. Октябрьская, д. 22 – капремонт систем электро- и теплоснабжения, крыши и фасада в 2022-2023 годах;

- ул. Свердлова, д. 54 – капремонт крыши и фасада в 2022-2023 годах;

- ул. Свердлова, д. 6/3 – капремонт систем холодного водоснабжения, электро- и теплоснабжения, крыши и фасада в 2022-2023 годах;

- ул. Чумбарова-Лучинского, д. 46/1 - капремонт систем холодного водоснабжения, электро- и теплоснабжения, крыши и фасада в 2022-2023 годах;

- ул. Алексея Хлобыстова, д. 20/2 – капремонт крыши и фасада в 2022-2023 годах;

- ул. Челюскинцев, д. 35 – капремонт фасада в 2022 году;

- Театральный бульвар, д.6 – капремонт крыши в 2022 году;

- ул. Подстаницкого, д. 20а – капремонт крыши в 2022 году;

- пер. Русанова, д. 3 – капремонт крыши в 2023 году;

- ул. Ломоносова, д. 13 – капремонт крыши в 2023 году;

- ул. Олега Кошевого, д. 6/2 – капремонт крыши в 2022-2023 годах;

- ул. Планерная, д. 3 – капремонт крыши в 2023 году;

- ул. Шмидта, д. 47 – капремонт фасада и крыши в 2022-2023 годах;

- ул. Сафонова, д. 47 – замена водоподогревателя в 2021-2022 годах;

- ул. Октябрьская, д. 32 – капремонт крыши в 2022 году;

- ул. Трудовые резервы, д. 6 – капремонт крыши в 2022 году.

г. Апатиты:

- ул. Северная, д. 25 – капремонт крыши в 2022 году;

п. Мурмаши, Кольского района:

- ул. Советская, д. 13 – капремонт крыши в 2022 году.

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