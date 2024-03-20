Комиссия Мурманского УФАС России признала в действиях ООО «Алькор и Ко» нарушение Закона о рекламе*

Ведомство выдало предписание о прекращении нарушения. Материалы дела переданы должностному лицу Мурманского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении.

Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, в управление обратился гражданин. На принадлежащий ему номер телефона пришло SMS-сообщение рекламного характера: «Кешбек 40% при покупке любимых ароматов! Только до 13.07. letu.ru/pbn».

При переходе по указанной в SMS-сообщении ссылке заявителю открылся официальный сайт «Лэтуаль», на котором была размещена иная информация: «Кешбек при покупке любимой парфюмерии. 30% кешбек на покупку любимой парфюмерии».

Размещенные на сайте условия проведения акции и вовсе содержали противоречивую информацию: 40% от стоимости начисляется в виде акционных бонусов (1% - базовое начисление бонусов по правилам клубной программы, 29% - дополнительное начисление акционных бонусов) ...».

Антимонопольный орган установил, что рекламодателем является ООО «Алькор и Ко».

Направленная гражданину информация о кешбеке в размере 40% являлась недостоверной и не соответствующие действительности.

* - на основании пункта 4 части 3 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара.