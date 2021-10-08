Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений подчеркнула необходимость проведения вакцинации на предприятиях Мурманской области

7 октября, во Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!», состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством заместителя губернатора Мурманской области Елены Дягилевой.

Участники заседания рассмотрели вопросы деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению безопасности труда на предприятиях и в организациях на территории региона.

«В текущем году особое внимание всех сторон социального партнёрства обращено к защите граждан от коронавирусной инфекции, – подчеркнула Елена Дягилева. – Основным инструментом в этой борьбе сегодня является вакцинация, а потому члены областной трёхсторонней комиссии поддержали обращение Российского союза промышленников и предпринимателей и Федерации независимых профсоюзов России к российским работодателям и трудящимся о необходимости вакцинации».

По сведениям Министерства здравоохранения Мурманской области, в регионе привиты более 245 тысяч человек (без учёта ревакцинированных и иностранных граждан), сообщает Министерство информационной политики региона.