Комиссия по законопроектной деятельности рекомендовала профильным исполнительным органам проанализировать эффективность социально значимых законов

В Мурманской области создана комиссия по законопроектной деятельности, очередное заседание которой прошло под председательством первого заместителя губернатора Оксаны Демченко. В работе комиссии участвуют представители региональных органов исполнительной власти и Мурманской областной Думы, уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области, председатель региональной Общественной палаты и представители научных организаций.

«Комиссия по законопроектной деятельности создана для того, что совершенствовать нашу работу в сфере законотворчества. Комиссия на постоянной основе обобщает и анализирует правоприменительную и судебную практику для того, чтобы своевременно выявлять пробелы и недостатки правового регулирования и оперативно их устранять. Мы заслушали доклады о практике реализации семи региональных законов, принятых в прошлом году для поддержки граждан и предпринимателей. Проблем в реализации мы не обнаружили, но считаем важным проанализировать их эффективность», - отметила Оксана Демченко.

Речь идёт о законе о ежемесячных денежных выплатах на детей в возрасте от трёх до семи лет; законе, определяющем муниципалитеты, в которых медицинским работникам предоставят земельные участки; законе, направленном на упорядочение розничной продажи алкоголя и закрытие так называемых «наливаек»; законе о налоге для самозанятых и трёх законах о налоговых преференциях предпринимателям.

Заседание комиссии было организовано Министерством юстиции Мурманской области. Участники комиссии рассмотрели и поддержали проекты законов Мурманской области.

«Мы обсудили законопроекты «О молодёжной политике в Мурманской области» и «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области», который определит порядок подтверждения оплаты проезда пассажирами с детьми и багажом, а также подтверждения права бесплатного или льготного проезда. Оба законопроекта разработаны на основании соответствующих федеральных законов. Вопросы реализации других, не менее важных для региона, законов, принятых в 2020 году, будут рассмотрены на последующих заседаниях Комиссии», - сказала министр юстиции Мурманской области Ксения Зинатуллина.