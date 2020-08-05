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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.20 08:45

Комиссия проинспектировала ход работ по преображению городских территорий в Мурманске

Комиссия во главе с заместителем губернатора Оксаной Астаховой проинспектировала благоустройство административного центра Мурманской области. В рабочем совещании на объектах приняли участие министр градостроительства и благоустройства региона Михаил Кудряшов, представители городского заказчика, депутатского корпуса, Мурманского регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль», подрядчики и Общероссийский народный фронт.

Городские власти запланировали привести в порядок 20 объектов, в том числе капитально отремонтировать тротуары, наружное освещение, лестницы, создать удобные и безопасные пешеходные связи между дворами и к социальным объектам. На эти цели запланировано порядка 100 миллионов рублей, половина из которых – субсидия из областного бюджета.

«Мы посмотрели самые крупные объекты, которые будут благоустроены в текущем году. Отмечу, что выбраны, безусловно, значимые для людей территории, преображение которых создаст безопасную и удобную повседневную среду, – отметила Оксана Астахова. – Сегодня возникли вопросы как к заказчику работ, в связи с большим количеством недоработок в проектных решениях, так и к некоторым подрядчикам, чье отношение к ситуации оставляет желать лучшего. Поставили задачу решить все указанные проблемы как можно быстрее. По итогам выездного совещания будет составлен подробный протокол, в котором закрепим четкие даты исполнения данных сегодня поручений. Соблюдение сроков и высокое качество – наша общая приоритетная задача».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, особое внимание комиссия обратила на капитальный ремонт лестницы в районе дома 16 по Северному проезду, где подрядчик показывает низкие темпы выполнения работ. Как доложил представитель организации, проблема была в долгой поставке бортового камня, сейчас все материалы прибыли на склад и работы возобновлены. Заказчик взял реализацию объекта на ежедневный контроль.

Все работы по благоустройству должны быть завершены осенью 2020 года. Как подчеркнула Оксана Астахова, поблажек никому не будет.

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