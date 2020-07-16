Комиссия проинспектировала работы по благоустройству территорий в Мурманске

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова вместе с представителями профильного министерства, представителями регионального Общероссийского народного фронта и городскими депутатами проинспектировала работы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в столице Заполярья.

Всего в 2020 году в Мурманске будут благоустроены три общественные территории и дворы 40 многоквартирных домов. На сегодняшний день подрядчики работают на всех объектах.

Комиссия осмотрела сквер «Аллея Полярной дивизии» на проспекте Героев-североморцев и дворовое пространство у шести многоквартирных домов на Кольском проспекте.

«Важно, что работы проводятся с учётом пожеланий жителей. На аллее учли существующую планировку, дополнив асфальтированием «народных троп» и освещением, – рассказала Оксана Астахова. – Благоустройство вокруг мемориала должно быть завершено до 1 октября. Пока вопросов у нас не возникает, подрядчик обладает всеми необходимыми ресурсами и укладывается в установленные сроки».

Благоустройство дворовых территорий на Кольском проспекте реализовано уже практически наполовину. Подрядчик обустроил ливневую канализацию и продолжает основные работы по сооружению подпорной стенки, чтобы обезопасить обновленное пространство от угрозы талых и грунтовых вод. Как отметила Оксана Астахова, своевременное планирование заказчиком, его внимание к просьбам жителей и профессиональный инженерный подход позволят ремонту территории эксплуатироваться гораздо дольше. Подрядчик уверен в своих силах и планирует завершить все работы до конца сентября. В дворовом пространстве у домов будет установлена детская площадка, малые архитектурные формы, проведено озеленение и многое другое.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, на 2020 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях; благоустройство 15 общественных территорий (в том числе в рамках двух проектов – финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) в 10 муниципальных образованиях; реализация двух проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях; устройство 57 дополнительных детских и спортивных площадок в 31 населенном пункте. Также в рамках благоустройства общественных территорий ведётся установка детских площадок.