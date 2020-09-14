Комиссия проверила региональную инфраструктуру обращения с отходами

Комиссия во главе с региональным министром энергетики и ЖКХ Дмитрием Латышевым обследовала мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО в Междуречье («Экотехнопарк»), а также мусороперегрузочную станцию в Александровске. Цель проверки – контроль исполнения АО «Управление отходами» обязательств по созданию объектов в сфере обращения с отходами.

В контрольных мероприятиях приняли участие представители региональных министерств имущественных отношений, инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, комитета по тарифному регулированию.

Создание современной и эффективной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, а также создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов являются приоритетными задачами федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время на территории региона реализуется первый и крупнейший в Арктической зоне инфраструктурный проект в сфере обращения с отходами на условиях концессионного соглашения между правительством Мурманской областью и АО «Управление отходами».

В рамках проекта уже созданы и эксплуатируются: мусоросортировочный комплекс в Междуречье, мусороперегрузочные станции в Североморске и Александровске.

С начала работы «Экотехнопарка» проведена сортировка порядка 150 тысяч тонн мусора, извлечено для дальнейшей утилизации более 42 тысяч тонн полезных фракций - это позволило снизить объём захоронения отходов, тем самым улучшив экологическую ситуацию в регионе.

В настоящее время мусоросортировочный комплекс функционирует в штатном режиме в пределах установленной мощности.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства,