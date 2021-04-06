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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.21 15:00

Комиссия регионального Минстроя приняла решение о капремонте 18 многоквартирных домов дополнительно в 2021-2023 годах

По результатам первых заседаний комиссии Минстроя Мурманской области по установлению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов принято решение о проведении работ в 18 МКД региона дополнительно в 2021-2023 годах.

«Комиссия была создана в ноябре 2020 года специально для актуализации краткосрочных планов по капитальному ремонту многоквартирных домов. За это время в нее было подано 47 заявок. Уже состоялось 5 заседаний, по результатам которых было принято решение о проведении капитального ремонта в 14 многоквартирных домах Мурманска, в то числе планируется привести в порядок в 2021 – 2022 годах 10 крыш и одну внутридомовую систему газоснабжения, в 2022-2023 годах – 2 фасада и 1 крышу. Кроме того, в 2021 – 2022 годах будут отремонтированы 2 крыши в Апатитах и еще по одной Кировске, Коле и Мурмашах», – отметил Алексей Грачиков, и.о. первого заместителя министра строительства Мурманской области и председатель комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

По 5 заявлениям было принято решение о повторном рассмотрении, поскольку был предоставлен неполный комплект документов. Замена внутридомовых инженерных сетей двух жилых объектов в Кировске на основании решения собственников была перенесена на более поздний срок. По остальным заявкам по тем или иным причинам вынесен отказ. Так, например, обязанность по проведению капитального ремонта 7 многоквартирных домов в Мончегорске возложена городским судом на местную администрацию.

Напомним, в рамках утвержденного ранее краткосрочного плана капремонта в 2021 году в Мурманской области планируется капитально отремонтировать 236 многоквартирных домов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в комиссию по установлению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов могут обратиться органы местного самоуправления или государственного жилищного надзора, управляющие компании и ТСЖ или собственники помещений, направив в адрес министерства строительства Мурманской области письменное заявление, приложив к нему сведения о МКД, планируемый перечень работ, экспертиза по установлению износа конструктива, документы, содержащие информацию о техническом состоянии здания. Подробнее о комиссии можно узнать на сайте ведомства.

 

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