Комиссия региональной Государственной инспекции труда расследует несчастные случаи, произошедшие на крупных предприятиях Мурманской области

Извещение о несчастном случае, произошедшем в минувшие выходные, поступило в Государственную инспекцию труда в Мурманской области из Кировского филиала АО «Апатит».

Согласно предварительной информации, горнорабочий, находясь в обгонном тоннеле железнодорожного пути, был травмирован в результате воздействия движущейся железнодорожной дрезины. Для пропуска приближающегося транспорта работник отошёл в сторону, но не рассчитал расстояние: его зацепило за спецодежду, в результате пострадавший упал и получил травмы.

- Учитывая, что характер повреждений соответствует тяжёлой степени, Государственная инспекция труда также принимает участие в расследовании данного происшествия, - сообщил руководитель ведомства Юрий Дмитриев. Комиссии предстоит изучить обстоятельства случившегося, проверить соблюдение требований правил охраны труда и техники безопасности. По итогам расследования необходимо будет разработать мероприятия для недопущения подобных случаев в дальнейшем.

А ранее, извещение о несчастном случае поступило в Государственную инспекцию труда в Мурманской области из ФГУП «Атомфлот». Трагедия произошла на борту ледокола в Восточно-Сибирском море.

Согласно полученной информации, электрик во время уборки распределительного устройства получил удар электрическим током, впоследствии чего умер.

Учитывая, что предприятие (работодатель) зарегистрировано в Мурманской области государственный инспектор труда также принимает участие в работе комиссии по расследованию данного несчастного случая. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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