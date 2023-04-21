Комитет Думы поддержал изменения об отмене взимания платы для инвалидов на платных парковках

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Артура Попова. В центре внимания парламентариев был вопрос о предоставлении инвалидам права бесплатного пользования платными парковками. Соответствующие изменения сейчас предлагается внести в федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации».

- По действующему законодательству на всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы. Однако нередко возникают ситуации, когда на платных парковках общего пользования парковочные места, выделенные для бесплатной парковки инвалидов, оказываются заняты. В таком случае гражданам с ограниченными возможностями приходится либо искать свободные места на других парковках, либо оплачивать парковочное место на общих основаниях. Внесенным в Государственную Думу законопроектом предлагается отменить взимание платы для инвалидов на платных парковках, как это уже сделано, например, для автомашин экстренных служб – пожарных, скорой помощи, полиции, - рассказал Артур Попов.

На комитете было принято решение рекомендовать областной Думе поддержать данные изменения в федеральное законодательство.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27615/