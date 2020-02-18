Комитет Госдумы дал добро на законопроект о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике

Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам на заседании 17 февраля рекомендовал принять в первом чтении законопроект о предоставлении вычета по НДПИ для Ванкорского кластера «Роснефти» при условии инвестирования в инфраструктуру. Одобрены налоговые льготы для новых проектов в сфере СПГ и распространение режима НДД на новые нефтегазовые провинции Арктики.

Законопроект был внесён в нижнюю палату парламента правительством РФ одновременно с пакетом документов о преференциях для инвестиционных проектов в Арктике.

Для добычи на шельфе предлагаются льготы по аналогии с действующими условиями налогообложения для 4-й категории новых морских месторождений: НДПИ - 5% для нефти и 1% для газа в течение 15 лет промышленной добычи. «Первое - это уточнение сроков применения в качестве налоговой базы по НДПИ стоимости углеводородного сырья на новых морских месторождениях, расположенных в северной части Охотского моря, южной части Баренцева моря, в Печорском и Белом морях, дата начала добычи углеводородного сырья на которых приходится на период с 1 января 2020 года. В рамках этих изменений указанные месторождения новые будут применять адвалорную ставку НДПИ в размере 5% в течение 15 лет», - пояснил новацию в ходе заседания комитета замминистра финансов Алексей Сазанов.

Для СПГ-проектов и газохимии предлагается нулевая ставка НДПИ в течение 12 лет с момента поставки первой партии продукта. «Нулевая ставка будет применяться до достижения накопленного объёма добычи газа 250 млрд кубометров либо в течение 12 лет с даты продажи первой партии товаров. Но это будет касаться исключительно новых производственных мощностей. Новыми производствами будут теперь признаваться только мощности, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Преференциальный режим по НДПИ будет применяться только к участкам недр, расположенным севернее Северного полярного круга в границах Архангельской области, республики Коми, ЯНАО, республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа», - пояснил замминистра.

Льготы для месторождений на суше в новых нефтегазовых провинциях Арктики - это распространение режима НДД от добычи углеводородного сырья на участки недр, расположенные полностью или частично севернее 70-го градуса северной широты в границах Красноярского края, республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа. «Главным образом, это распространение режима НДД на Таймырский полуостров, где может сформироваться новая нефтегазовая провинция, если соответствующие ресурсы углеводородного сырья там будут подтверждены. Сейчас «Роснефть» и ННК выходят здесь на активную работу по разведке углеводородов. Потенциал у этой провинции большой», - добавил Сазанов.

«Последняя новация - это предоставление налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на участках недр для Ванкорского кластера (осваивает «Роснефть») при инвестициях в инфраструктуру. Смысл этого механизма в следующем: компания при осуществлении инвестиций в инфраструктуру для развития новой нефтегазовой провинции на Таймыре - строительство дорог, линий электропередачи, железнодорожных веток, аэродромов и прочей, например, социальной инфраструктуры - при цене нефти выше базовой вправе будет иметь вычет по НДПИ в размере соответствующих затрат на инфраструктуру. Но только после того, как они (затраты) будут понесены. Чтобы получить вычет, компании будет необходимо показать, что расходы оплачены. Они даже авансы могут под эту норму подводить, то есть любая платежа будет являться подтверждением того, что расходы оплачены. Но при этом у компании есть необходимость до 1 января 2030 года ввести в эксплуатацию те объекты, в отношении которых заявлен вычет», - пояснил Сазанов.

Комментируя вопрос, какие компании получат налоговые льготы на Таймыре, он сказал: «В первую очередь это «Роснефть», во вторую – «ННК». Есть также ряд СП «Роснефти» с зарубежными партнерами, которые расположены на Таймырском полуострове, которые вправе будут применять соответствующий специальный режим НДД. Но льготы распространятся на всех, кто захочет работать на Таймырском полуострове, если компании найдут там запасы. Участки недр на Таймыре есть у «Сургутнефтегаза», и «ЛУКОЙЛа», и «НОВАТЭКа».

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы 19 февраля.

Основной пакет законопроектов об особом экономическом режиме в Арктике и других арктических налоговых преференциях планируется рассмотреть в первом чтении 12 марта. Речь идёт о специальных мерах поддержки предпринимательской деятельности, которые предусматривают налоговые, административные и иные льготы в случае минимального объема капитальных вложений не менее 10 млн рублей.