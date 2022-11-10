Комитет Госдумы РФ рассмотрел законопроект о проходе иностранных судов по СМП

Комитет Государственной Думы России по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рассмотрел законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». «Замечаний правового и юридико-технического характера по проекту федерального закона не имеется», - говорится в заключении комитета.

Напомним, проект федерального закона разработан Минобороны России в соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 11 апреля 2020 г. № Пр-649 и принят в первом чтении Госдумой 20 сентября 2022 года.

Законопроект определяет правовой режим порядка прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, во внутренних морских водах Российской Федерации.

Предметом правового регулирования законопроекта являются отношения, связанные с выдачей разрешения иностранным военным кораблям и другим государственным судам при проходе через внутренние морские воды в акватории Северного морского пути (СМП).

Изменение глобального климата, ведущее к таянию льдов, неизбежно влечёт за собой не только рост объёмов морских перевозок транзитных грузов между Европой и Азией по трассам СМП, но и активизацию в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств.

В целях реализации Российской Федерацией права прибрежного государства принимать и обеспечивать соблюдение недискриминационных законов и правил по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды с судов в покрытых льдами районах, где особо суровые климатические условия и наличие льдов создают препятствия либо повышенную опасность для судоходства, а загрязнение морской среды может нанести тяжёлый вред экологическому равновесию или нарушить его, предусмотренного статьей 234 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года (Конвенция ООН), постановлением правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1487 утверждены Правила плавания в акватории Северного морского пути (Правила СМП).

В соответствии с Правилами СМП установлен разрешительный порядок плавания судов по СМП с обязательной ледовой лоцманской и ледокольной (в случае необходимости, вызванной ледовой обстановкой) проводкой, что позволяет обеспечить безопасность торгового судоходства в акватории СМП.

Вместе с тем в соответствии с положениями статьи 236 Конвенции ООН действие Правил СМП не распространяется на иностранные военные корабли и государственные суда, эксплуатируемые в некоммерческих целях (корабли и суда), что обусловлено наличием у них суверенного иммунитета.

Сохраняющаяся тенденция увеличения грузопотока транзитных морских перевозок по СМП в отсутствие эффективного правового механизма регулирования плавания иностранных кораблей и судов в акватории СМП не позволяет в полном объеме обеспечить безопасность морского судоходства и военного мореплавания, а также принимать меры, направленные на обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Арктическом регионе.

Для решения указанной проблемы предлагается внести изменения в федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».

Учитывая, что акватория СМП включает в себя водные пространства с различными правовыми режимами (исключительная экономическая зона, территориальное море и внутренние морские воды) представляется целесообразным установить изменениями, вносимыми в указанный Федеральный закон, необходимость подачи государством флага иностранного военного корабля или судна запроса о выдаче разрешения на проход через внутренние морские воды в акватории СМП, направляемого по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемой даты прохода.

Кроме того, законопроект дополнен положениями, позволяющими оперативно приостанавливать проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в территориальном море и внутренних водах путем передачи навигационных предупреждений.

В результате внесения изменений будет определён разрешительный порядок плавания иностранных военных кораблей и других государственных судов по трассам СМП, что позволит обеспечить национальные интересы Российской Федерации в Арктическом регионе, а также безопасность морского судоходства в акватории СМП.