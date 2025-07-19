Комитет имущественных отношений города Мурманска проводит День приёма предпринимателей«Слава Родине»: в Мончегорске на проспекте Металлургов восстановили историческую надпись
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.07.25 18:00

Комитет имущественных отношений города Мурманска проводит День приёма предпринимателей

Комитет по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска сообщает, что 22 июля с 11.00 инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска совместно с комитетом имущественных отношений города Мурманска планируется к проведению рабочая встреча с предпринимателями города Мурманска в целях разъяснения условий предоставления льгот и мер поддержки по арендной плате за землю (индивидуальный понижающий коэффициент) для отдельных категорий арендаторов (коммерческих организаций) на 2026 год.

Мероприятие состоится по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, 10 (комитет имущественных отношений города Мурманска).

Заявки на участие принимаются до 10.00 21 июля по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru и по телефону 45-94-75.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Финансовые айсберги» Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Правовая консультация (18+)Ветераны СВО из Мурманской области проходят лечение в центрах реабилитации Социального фонда России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире01:40«Медленное ТВ-Камин».05:25«Пуанты для плюшки». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)07:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)КАК ОТПРАВИТЬ ПЕРЕВОД ИЗ РОССИИ В БЕЛАРУСЬ-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро подрос почти на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Новую зиму котельная в Верхнетуломском встретит с новым оборудованием-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»