Комитет молодёжной политики Мурманской области возглавит Егор Хаценко

Пост председателя формирующегося комитета молодёжной политики Мурманской области займёт Егор Хаценко. Нового руководителя на оперативном совещании в правительстве региона представил губернатор Андрей Чибис.

«Егор – коренной мурманчанин, имеет опыт системной работы. Мы уже подробно обсудили тот набор задач, который стоит перед нами по линии молодёжной политики, развития добровольческого движения. В ближайшую неделю мы утвердим этот план официально и приступим к его реализации. Тема вовлечения молодёжи в политическую жизнь, создание условий для того, чтобы молодёжи было интересно по всем направлениям жизни и деятельности в Мурманской области, – для нас принципиально важный вопрос, один из наших ключевых приоритетов», – подчеркнул глава региона.

Егор Хаценко – член общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе. За активную жизненную и гражданскую позицию отмечен благодарственными письмами губернатора Мурманской области и областной Думы. До последнего времени возглавлял Управление федеральной почтовой связи по Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.