Комитет молодёжной политики Мурманской области зарегистрирован в ЕГРЮЛ

Завершилась процедура постановки на регистрационный учёт комитета молодёжной политики Мурманской области – новое структурное подразделение внесено в Единый государственный реестр юридических лиц.

Комитет молодёжной политики Мурманской области – преемник работы Министерства спорта и молодёжной политики Мурманской области в части реализации государственных и общественных инициатив в сфере молодежной политики и добровольчества. Он объединит все сферы деятельности в области региональной молодёжной политики, развития патриотического воспитания и поддержки регионального волонтёрского движения.

Реализация молодёжной политики в регионе – одно из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области.

«Тема вовлечения молодёжи в политическую жизнь, создание условий для того, чтобы молодёжи было интересно по всем направлениям жизни и деятельности в Мурманской области, – для нас принципиально важный вопрос, один из наших ключевых приоритетов», – ранее отметил губернатор Андрей Чибис.

Перед новым органом власти поставлены важные и амбициозные задачи, которые будут реализовываться через инструменты грантовой поддержки активной и талантливой молодёжи, развития молодёжных пространств и центров компетенций. Поставлена задача развития регионального КВН-движения, обеспечения активного участия молодых северян в жизни региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, курировать созданное ведомство будет заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. Комитет молодёжной политики возглавил Егор Хаценко. До назначения Егор Хаценко являлся директором областного управления «Почты России». В 2020 году был назначен руководителем штаба добровольческого движения «МыВместе».