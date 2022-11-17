Комитет областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту рекомендовал принять проект областного бюджета на 2023 год в первом чтении

Участники заседания профильного комитета под председательством Ларисы Кругловой обсудили проект областного бюджета на 2023 год в разрезе государственных программ «Физическая культура и спорт», «Культура», «Экономический потенциал» и «Государственное управление и гражданское общество».

Как отметила Лариса Круглова, в следующем году по некоторым направлениям госпрограмм наблюдается сокращение финансирования:

— Это связано с тем, что не планируется масштабных ремонтных и строительных работ. Однако объекты, которые в настоящее время находятся на стадии обновления и реконструкции, будут завершены, – подчеркнула депутат. – Продолжатся мероприятия по приобретению оборудования и инвентаря для спортивных организаций, устройству спортивных площадок в муниципалитетах региона, открытию спортивных пространств для юных северян, развитию туристической инфраструктуры, поддержке молодёжи, достигшей значительных результатов в определенной сфере деятельности.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26350/