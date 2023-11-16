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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.23 14:00

Комитет областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту рекомендовал принять проект областного бюджета в первом чтении

Под председательством Ларисы Кругловой участники заседания обсудили проект областного бюджета на 2024 год в части государственных программ «Физическая культура и спорт», «Культура», «Экономический потенциал» и «Государственное управление и гражданское общество».

Отмечалось, что в следующем году по некоторым направлениям госпрограмм наблюдается увеличение финансирования. Среди них, развитие массового спорта. Так, 8 млн рублей направят на обучение навыкам плавания детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет. Такая же сумма предусмотрена на организацию сеансов свободного плавания на бесплатной основе для льготных категорий граждан. Кроме этого, добавлена новая мера социальной поддержки старшего поколения северян – организация сеансов катания на коньках на крытых катках на бесплатной основе. Продолжится развитие спортивной инфраструктуры – запланировано финансирование реконструкции Ледового дворца в Оленегорске, строительство крытого бассейна в Североморске, двух ФОКов Мурманске. Огромное внимание уделено теме патриотизма - предусмотрено финансирование работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества и развитию объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс «Долина Славы».

Как отметила Лариса Круглова, следующий год объявлен Президентом России Годом спорта, а это значит, что перед нами стоит задача вовлечь в регулярные занятия как можно больше северян.

— Большой упор в бюджете на следующий год сделан на создание условий для организации спортивно-досуговых мероприятий, способствующих укреплению здоровья северян. – пояснила парламентарий. – В Мурманской области большое внимание уделяется развитию спорта, его доступности для всех. И один из вариантов – это появление в муниципалитетах пространств «СОПКИ.СПОРТ». В следующем году откроется еще 23 современных объекта. Как показала практика, уже действующие спортивные пространства стали очень востребованными у молодежи и привлекают внимание северян старшего поколения. Также продолжится установка уличных тренажеров. Такие площадки стали намного эффективнее и популярнее, чем большие спортивные объекты, затратные в содержании и имеющие низкую доступность.

Пристальное внимание и вопросам молодежной политики. На предоставление субсидий местным бюджетам на развитие инфраструктуры молодежных пространств «СОПКИ.МОЛОДЁЖЬ» предполагается выделить 223,5 млн рублей.

В здании бывшей гостиницы «Русалочка» в Мурмашах в следующем году появится и крупнейший молодёжный центр с музеем, интернет-кафе и зимним садом.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/5bc/aco10nfx5rz0jrulztqu7va6ycr3qv4o.JPG

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