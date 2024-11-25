Комитет областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту рекомендовал принять проект областного бюджета в первом чтении

Под председательством Ларисы Кругловой участники заседания обсудили проект областного бюджета на 2025 год в части государственных программ «Физическая культура и спорт», «Культура», «Экономический потенциал» в части комплекса мероприятий «Развитие туризма в Мурманской области», а также мероприятий в сфере молодежной политики.

На реализацию госпрограммы «Физическая культура и спорт» предусмотрено 3,5 млрд рублей. Как отметила Лариса Круглова, в следующем году продолжится популяризация и развитие спорта и физической культуры:

— Речь идёт и о массовом спорте, и спорте высших достижений. В бюджет заложены средства на обустройство новых спортивных площадок в шаговой доступности, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, приобретение спортоборудования и инвентаря, обновление действующих спортивных объектов и строительство новых. Значительный объем средств будет направлен на поддержку нашей талантливой молодежи, имеющей достижения, как в спорте, так и в других сферах.

При обсуждении комплекса мероприятий «Развитие туризма в Мурманской области», отмечалось, что здесь большой упор сделан на вовлечение предпринимательского сообщества, поэтому 4 млн рублей будет направлено субъектам туриндустрии, развивающим внутренний и въездной туризм.

Большое внимание уделено сфере молодёжной политики и добровольчества, а также теме патриотизма. На проведение мероприятий патриотической направленности, увековечению памяти погибших при защите Отечества предусмотрено порядка 8 млн рублей, 5 млн рублей будут направлено на реализацию проектов по военно-патриотическому воспитанию молодёжи и популяризации личностей воинов-защитников Отечества.

Значительные средства заложены и на развитие КВН-движения Мурманской области, которое приобрело большую популярность среди молодого поколения северян.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31278/