Комитет областной Думы по образованию и науке рассмотрел вопрос о размерах региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. Комитет заслушал и принял к сведению информацию министра образования и науки Мурманской области Дианы Кузнецовой о размерах региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций в части учебных расходов.

Депутаты отмечали, что в состав учебных расходов входит приобретение пособий, средств обучения, игр и игрушек, прохождение медосмотров, получение допобразования педагогическими работниками, а также участие учащихся и педагогов в учебно-исследовательской и проектной деятельности. В 2024 году размер расходов проиндексирован на 4,5 процента и составил 98,5 млн рублей для детских садов, 334,6 млн рублей для школ. В текущем году будут капитально отремонтированы и оборудованы ещё 8 школ, продолжится строительство общеобразовательных организаций в Мурманске и Печенге.

Парламентарии рекомендовали к принятию в первом чтении и окончательной редакции законопроект, который приводит закон Мурманской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в соответствие с федеральными нормами. Так, учёт сведений об отнесении лиц к данной категории будет осуществляться посредством регистрации таких решений в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29905/