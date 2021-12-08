Комитет областной Думы по социальной политике и делам семьи поддержал инициативу о дополнительных выплатах почётным донорам

На заседании комитета областной Думы по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь парламентарии обсудили изменения в региональный закон о мерах социальной поддержки донорам крови и ее компонентов.

Станислав Гонтарь отметил, что данная инициатива касается северян, награжденных нагрудными знаками «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР».

- Инициатива родилась с учётом пожеланий граждан. Предложено с 1 января будущего года выплачивать почётным донорам – женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет - ежемесячную выплату в размере 1500 рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта мера социальной поддержки коснется более двухсот жителей региона, - пояснил Станислав Гонтарь.

Реализация законопроекта потребует дополнительных ассигнований из региональной казны порядка трех с половиной миллионов рублей ежегодно. Парламентарии поддержали законопроект и рекомендовали областной Думе принять их в первом чтении и окончательной редакции.

Также депутаты обсудили федеральный законопроект, который вносит изменения в статьи 5-2 и 6-9 федерального закона «О государственной социальной помощи» в части совершенствования порядка предоставления гражданам мер социальной поддержки. Законопроектом предлагается для выявления и учёта людей, нуждающихся в социальной поддержке, реализовать механизм, при котором процесс расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности в целях определения нуждаемости, будет формироваться посредством Единой государственной информационной системы социального обеспечения. В данной системе будут учитываться сведения, получаемые из Пенсионного фонда, Налоговой службы, МВД и Службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Отмечено, что в настоящее время уровень дохода граждан, количество находящихся за чертой бедности определяется на основании выборочных наблюдений Росстата. Комитет рекомендовал областной Думе поддержать законопроект.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22414/