Комитет облдумы одобрил региональный законопроект, который приводит законодательство Мурманской области о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, в соответствие с федеральным

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь. Депутаты рассмотрели и рекомендовали Думе к принятию в первом чтении и окончательной редакции региональный законопроект, который приводит законодательство Мурманской области о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, в соответствие с федеральным.

Так, в рамках исполнения Указа Президента России с 1 января текущего года установлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Эта выплата объединяет ряд действующих мер социальной поддержки. В их числе ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от 3-х до семи лет и ежемесячная денежная выплата на ребёнка от 8-ми до семнадцати лет.

Право на получение пособий, назначенных до 1 января 2023 года, сохранится до окончания периодов, на которые они были установлены или до назначения гражданам ежемесячного пособия в соответствии с федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27124/