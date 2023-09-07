Комитет облдумы поддержал внесение изменения в статью 7 закона Мурманской области «О мировых судьях в Мурманской области»

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. В центре внимания парламентариев были вопросы, связанные с назначением мировых судей. Депутаты поддержали внесение изменения в статью 7 закона Мурманской области «О мировых судьях в Мурманской области».

- Корректировка обусловлена необходимостью исключения из закона «О мировых судьях в Мурманской области» избыточной нормы, предусматривающей проведение региональным парламентом процедуры, не установленной ни регламентом Мурманской областной Думы, ни федеральным законодательством, - отметил председатель комитета Владимир Мищенко. – Речь идёт об обязанности по мотивировке принимаемого Думой решения об отклонении кандидатуры, предложенной на должность мирового судьи. Такая обязанность противоречит характеру волеизъявления депутатского корпуса, основывающемуся на принципах законности, свободного обсуждения и коллегиального решения вопросов.

Депутаты рассмотрели изменения в регламент регионального парламента, которыми вводится порядок по привлечению судей, находящихся в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи.

- Необходимость в разработке такого порядка возникла в связи с нехваткой и большой загруженностью мировых судей, - объяснил председатель комитета. - После внесения соответствующих изменении в регламент Мурманской областной Думы, привлечение судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи будет производиться по представлению председателя областного суда при наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей и документа, свидетельствующего об отсутствии у судьи, находящегося в отставке, заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи.

Также на заседании комитета парламентарии поддержали внесение изменений в статью 4.5 закона Мурманской области «О противодействии коррупции в Мурманской области». Законопроект определяет порядок и сроки направления лицами, замещающими государственные должности в регионе, уведомления о фактах обращения к ним каких-либо граждан в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Депутаты рекомендовали областной Думе принять данный законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28475/